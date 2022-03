Russen bombarderen school in Marioepol met 400 mensen in schuilkelder

Marioepol is strategisch van belang omdat het de Russen de mogelijkheid kan bieden om zowel over land, als over zee goederen te verplaatsen. De Krim is al in handen van de Russen, en als de regio Marioepol dat ook wordt, is de Krim 'verbonden' met de Donbas-regio (Loehansk en Donetsk) en met Rusland zelf.

Havenstad

Marioepol zelf is een havenstad, en ook dat biedt kansen voor de Russen om via het water extra goederen het land in te kunnen brengen. Hieronder zie je de opmars van de Russen in Oekraïne.