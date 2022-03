Biden noemt Poetin oorlogsmisdadiger: 'Niet verstandig'

Waarom zegt Biden dit dan? De Wijk: "Dit is heel Amerikaans. Zo van: wij zijn het sterkste land ter wereld, wij bepalen, en dit is onze mening over dictators. Amerika kijkt neer op Rusland. En als je Rusland met de Verenigde staten vergelijkt, is het ook niks. Ze noemen Rusland weleens een 'Burkina Faso met kernwapens'."

'Pas na de oorlog moet je hem pakken'

Wat voor gevolgen heeft de uitspraak van Biden? "Dat is moeilijk te zeggen. Dit kan het proces gaan vertragen. Misschien zegt Poetin straks over de vredesonderhandelingen: ik heb er geen zin meer in", legt de Wijk uit.

"Daarom is het gewoon echt niet verstandig dit soort dingen nu te zeggen. Want ook al heb je te maken met moreel afzichtige mensen, je hebt er mee te dealen. Na de oorlog, dan moet je hem pakken. Niet nu."