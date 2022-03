Verenigde Staten op weg naar permanente zomertijd

In de Europese Unie laaide de discussie enkele jaren geleden op toen de Europese Commissie in Brussel voorstelde juist de wintertijd permanent te maken. Door uiteenlopende meningen verdween het voorstel in de ijskast.

Wat is het gezondst?

Voormalig minister van Binnenlandse Zaken Ollongren onderzocht destijds wat de gevolgen van een permanente zomer- of wintertijd zouden zijn voor Nederland. Daaruit bleek dat een systeem zonder wisselingen het best zou zijn voor de gezondheid. Ook voor het verkeer zou dat beter zijn. "In het kader van de verkeersveiligheid zijn er aanwijzingen dat het voordelig kan zijn om de tijdswissel te vermijden, dat wil zeggen permanente zomertijd aan te houden", zei de minister toen.

Een permanente zomertijd zou dan wel weer nadelig zijn voor de bouwsector, die hecht aan daglicht in de ochtend. Besparingen op energiegebied waren volgens de minister 'miniem'. Nederland wil zijn systeem in de toekomst hoe dan ook afstemmen met de buurlanden België en Duitsland, maar ook met Luxemburg en Frankrijk. Ook die landen weten nog niet wat ze zullen besluiten.