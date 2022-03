De bommen vallen nu vaak in de hoofdstad: 'Strijd om Kiev is nu echt ontbrand'

In vergelijking tot bijvoorbeeld de stad Marioepol is het nog niks, maar de strijd om de Oekraïense hoofdstad Kiev lijkt nu echt te zijn ontbrand. Dat zegt buitenlandexpert Han ten Broeke van The Hague Centre for Strategic Studies.

De Russen bombardeerden de hoofdstad deze ochtend voor de tweede dag op rij en burgemeester Vitali Klitsjko van Kiev kondigde aan dat er vanaf vanavond 20.00 uur tot donderdagochtend 7.00 uur een verbod geldt om de straat op te gaan. "Het worden gevaarlijke dagen", zei hij. Gesprekken onder druk Tegelijkertijd gaan de gesprekken tussen de Oekraïners en de Russen verder, die mogelijk als doel hebben om de impasse te doorbreken. De vraag is of die gesprekken onder druk komen te staan, nu de intensiteit rond Kiev toeneemt. Gisterochtend vielen de bommen op deze flat, de bewoners reageerden vol woede en afschuw: Bekijk deze video op RTL XL "We zijn in rouw." Ten Broeke is niet optimistisch: "Soms zorgen dit soort momenten juist voor geslaagde onderhandelingen", zegt hij. "Maar in dit geval lijkt het me een slecht teken dat de vijandelijkheden juist toenemen." Rol van China Naast de strijd om de hoofdstad kwam vanuit de Verenigde Staten ook het nieuws dat Rusland mogelijk aan China zou hebben gevraagd wapens te leveren om op die manier bij te dragen aan de Russische strijd. China zou er niet onwelwillend tegenover staan, al zegt het zelf van niets te weten. Ten Broeke durft niet te zeggen of de berichten juist zijn, maar 'de Amerikanen hebben in deze strijd wel vaak gelijk gehad met hun informatie'. Lees ook: China onder druk gezet om kant te kiezen: 'Land zit in comfortabele positie' Als het klopt en China zou inderdaad wapens gaan leveren, dan zou dat 'pikant zijn', stelt Ten Broeke. "Maar het zou ook a-typisch zijn. China benadrukt altijd de soevereiniteit van landen, daarom hebben analisten ook grote twijfels of China ook echt wapens gaat leveren." Strijd tussen wereldbeschouwingen Maar er zijn ook mensen die daar anders over denken, zegt Ten Broeke. "Die mensen zeggen: leider Xi Jinping heeft Poetin de afgelopen jaren 38 keer ontmoet. Xi spreekt een hele andere taal dan in het verleden. Hij heeft het over een bijzondere vriendschap met Rusland die gekoesterd moet worden. Hij heeft het ook over een kantelmoment na 100 jaar. Dat zou ertoe kunnen leiden dat China nu een andere afweging heeft gemaakt." Lees ook: Onderhandelingsexperts: 'Vredesoverleg is hoopvol, maar Poetin blijft onberekenbaar' Áls China wel wapens levert, dan heb je eigenlijk een oorlog tussen twee blokken, zegt Ten Broeke. "Dat voldoet aan het beeld dat Poetin hiervan wil maken. Niet een inval van Rusland in Oekraïne, maar iets tussen twee wereldbeschouwingen, twee stelsels." 'China ziet Oekraïne mogelijk als experiment' Ten Broeke denkt ook dat de Chinezen met bovenmatige interesse kijken naar de situatie in Oekraïne: "Ik denk dat de Chinezen naar Oekraïne kijken als een soort experiment. Kijken hoe Westen reageert. Kijken hoe dit zou uitpakken als ze zelf ooit hun ambities ten aanzien van Taiwan militair kracht willen bijzetten." 'Bijzonder spannend' China voert al jaren de spanning op in Taiwan. Afgelopen oktober vlogen er nog Chinese gevechtsvliegtuigen bij het eiland en de Taiwanese minister van Buitenlandse Zaken zei toen dat hij erg bezorgd was dat China op termijn een oorlog zou beginnen. Ten Broeke: "Het is bijzonder spannend wat op dit moment gebeurt." Bekijk ook: de vernietiging van Marioepol vanuit de lucht: Bekijk deze video op RTL XL Van boven is goed te zien dat er van de stad amper nog iets over is.