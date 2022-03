Amerikaans jongetje (3) speelt met pistool en schiet per ongeluk moeder dood

Een 3-jarige jongen heeft afgelopen weekend per ongeluk zijn moeder doodgeschoten toen hij in de auto met een pistool aan het spelen was. Het gebeurde op een parkeerplaats bij een supermarkt in de Amerikaanse stad Chicago.

De peuter zat in een kinderzitje achterin de auto terwijl zijn ouders voorin zaten. Op de een of andere manier wist hij het pistool van zijn vader in handen te krijgen en begon ermee te spelen. Het vuurwapen ging af en een kogel raakte zijn moeder, een 22-jarige vrouw, in de nek. Ze werd met spoed overgebracht naar het ziekenhuis waar werd vastgesteld dat ze was overleden. Lees ook: Jongen (2) in Texas overleden na spelen met vuurwapen van oom De politie heeft de vader gearresteerd. Onderzocht wordt of hij het wapen legaal in zijn bezit had en of hij wordt aangeklaagd, zegt de politie.