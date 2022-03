Vrouw verstoort live-uitzending Russische staatstelevisie: 'Stop de oorlog'

Op sociale media circuleert een video die ze voorafgaand aan haar actie zou hebben opgenomen. Daarin noemt ze de oorlog in Oekraïne 'een misdaad van één persoon, namelijk Vladimir Poetin'.

"Helaas heb ik de laatste jaren gewerkt voor Channel One. Ik heb Kremlinpropaganda gemaakt en schaam me daarvoor", zegt ze in de video. "We hebben stilzwijgend naar dit onmenselijke regime gekeken. Nu zal de hele wereld zich van ons afkeren en zullen onze nakomelingen niet in staat zijn om de schande van deze oorlog van zich af te spoelen."