Vrouwen in Malta nemen vaker abortuspil: 'Ze noemen me een moordenaar'

Goede informatievoorziening en een supportnetwerk, waar Doctors for Choice zich hard voor maakt, is hard nodig. Voor veel vrouwen is de zwangerschap en de keuze voor abortus een geheim. Justine: "Puur vanwege het stigma en de vooroordelen, ze noemen je hier een moordenaar. En als iemand je geheim verklapt, ga je naar de gevangenis. Het is absoluut iets dat ik voor mezelf houd."

Recht op gezondheid

In februari bracht de Europese Commissie een rapport uit naar aanleiding van een bezoek in oktober 2021. Daarin wordt gesteld dat Malta’s ban op abortus 'het recht op gezondheid van vrouwen ernstig in gevaar brengt'.