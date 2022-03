'Als de Russen Kiev intrekken, dan kun je bloedige gevechten verwachten'

De Russen lijken daarmee bij Kiev voor dezelfde aanpak te kiezen als bij Charkov en Marioepol. Maar er is een probleem voor Rusland: "Van omsingeling is totaal geen sprake. De troepen staan allemaal aan de noordwestkant van de stad."

Omsingelen Kiev heel moeilijk

En dat is eigenlijk niet de beste tactiek, zegt Zandee. Voor de Russen zou het beter zijn om de stad eerst helemaal te omsingelen, dan helemaal af te knijpen totdat alles in de stad op is en men zich wel móet overgeven, zegt Zandee. "Dat is ook het beeld uit Marioepol."

En dat beeld uit Marioepol is niet fraai, zo zie je in onderstaande video. Let op: de beelden kunnen als schokkend worden ervaren.