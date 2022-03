Zelenski vs. Poetin: online wint Zelenski, maar of dat Poetin iets uitmaakt...

In het land zelf gaat de stekker uit de toegang tot sociale media. Door alle beelden die ook de Russen te zien krijgen lijkt sociale media vandaag de dag eerder een bedreiging voor Rusland dan dat het kansen biedt. Dat stelt ook Peter Dickinson tegen het Belgische Nieuwsblad. Dickinson werkt als Oekraïne-expert bij de denktank Atlantic Council, een organisatie gespecialiseerd in internationale betrekkingen. "Het trollenleger is ongetwijfeld hard aan de slag, maar hun verhalen worden amper opgepikt."

'Nu een conventionele oorlog'

Wat wél wordt opgepikt, zijn alle video's die in grote mate via TikTok worden verspreid. Jongeren - kinderen soms nog - plaatsen daar beelden van hunzelf met bijvoorbeeld het huis van de buren dat is gebombardeerd. "Het is vaak gemonteerd met een bijna gezellig muziekje eronder. Het gaat heel snel viraal, want het zijn video's die veel emotie oproepen."