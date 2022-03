Foto gedood gezin schokt de wereld: 'Dit is een oorlogsmisdaad'

"Er is een absoluut verbod om burgers aan te vallen als ze niet meedoen aan de strijd. Dat mag onder geen enkele omstandigheid." Dat zegt Mischa Wladimiroff, internationaal strafrechtspecialist. De regel valt onder het vierde verdrag van Genève, zegt hij. "Dat is voor mensen die niet meedoen aan de strijd." Als burgers dus wél meedoen, mag je ze aanvallen. Dat was in dit geval duidelijk niet zo.

'Burgerdoden onlosmakelijk verbonden met oorlog'

Het maakt de situatie wel extreem moeilijk. Want burgers maken in Oekraïne molotovcocktails, schaffen wapens aan, verzetten zich tot het bittere eind. En ook: als militairen zich vestigen in een stad en Rusland besluit die militairen aan te vallen, zijn burgerdoden onvermijdelijk.