Mensen helpen Oekraïne door verblijf te boeken, te betalen en niet te gaan

Veel is volgeboekt

Petra bekeek best veel accommodaties in de regio Kiev. "Heel veel is al volgeboekt voor de maanden maart en april. Daaruit leid ik af dat deze actie heel hard gaat."

Een woordvoerder van Airbnb laat weten dat er in twee dagen tijd ruim 61.000 boekingen wereldwijd zijn gemaakt. Voor Nederland kan hij nog geen specifieke aantallen noemen, maar hij stelt dat de campagne viral gaat. "We zijn erg onder de indruk van onze community in deze crisissituatie", zegt hij namens het platform.

Airbnb schaft tijdelijk de gasten- en host servicekosten af voor boekingen in Oekraïne op dit moment, bevestigt de woordvoerder tegen RTL Nieuws. Daardoor komt al het geld bij de de Oekraïense host terecht.