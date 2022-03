'Oorlog wordt ruiger, want Rusland is door precisiemunitie heen'

De laatste berichten zijn dat president Vladimir Poetin heel Oekraïne in handen wil krijgen. Dat meldde althans de Franse president Emmanuel Macron, die anderhalf uur sprak met Poetin. "Als Macron gelijk heeft, dan hebben we nog wel even te gaan. Dat kan maanden duren."

Weinig vorderingen bij onderhandelingen

De onderhandelingen die gisteren voor de tweede keer plaatsvonden tussen beide landen, zouden misschien kunnen zorgen voor een sneller einde van de oorlog, maar vooralsnog zit er weinig schot in de zaak. Rusland eist de overgave van Oekraïne, en Oekraïne wil dat Rusland zich terugtrekt. Beide onbespreekbaar.

Wat wel lijkt te lukken tijdens de onderhandelingen is veilige zones creëren voor vluchtelingen, zegt De Wijk. "Poetin heeft ook een strategische reden om dat voor elkaar te krijgen, want hij denkt nog steeds dat de vluchtelingenstroom de gevoelige plek is van Europa. Dat blijkt alleen niet zo te zijn, het is tamelijk indrukwekkend wat er nu in de buurlanden van Oekraïne gebeurt."