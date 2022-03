Een bom op een kerncentrale? 'Dat moet absoluut voorkomen worden'

"Er is opgeroepen alle oorlogshandelingen niet in de buurt van kerncentrales uit te voeren", zegt Turkenburg. "Maar het gebeurt dus wel. Voor zover ik weet gaat het om artillerievuur, en niet om bombardementen. De brand die is ontstaan, was bij een klein bijgebouw en niet bij de reactoren zelf."

'Zal hier in beperkte mate merkbaar zijn'

Een bombardement op de reactor ziet Turkenburg ook niet zo snel gebeuren. Daar zouden namelijk niet alleen Oekraïners last van hebben, de radioactieve straling zou ook in Rusland flink merkbaar zijn. "Als er een ongeluk plaatsvindt heeft dat lokaal grote gevolgen. Dan zal er een heel groot gebied ontvolkt moeten worden, net als in 1986 in Tsjernobyl."

President Zelenski zegt in de onderstaande video dat Rusland de ramp in Tsjernobyl wil herhalen, 'maar dan zes keer groter'. Ook zegt hij dat de explosie het eind van Europa kan betekenen. Volgens atoomfysicus Turkenburg zal de ramp enorm zijn, maar het zal zeker niet zo zijn dat er in heel Europa grote problemen zullen zijn.