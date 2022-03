Na een week slaat de honger toe: hoe zorg je voor een stad in oorlog?

Hulporganisaties zijn al bezig met plannen om de meest getroffen gebieden te voorzien van eerste levensbehoeftes. Maar de wegen er naartoe zijn moeilijk. Hoe het in de praktijk gaat, legt Bérengère Guais uit. Zij is het hoofd van de noodprogramma's van Artsen zonder Grenzen. De grootste uitdaging: een route vinden waarover het transport kan plaatsvinden.

Spullen uit Polen

Er zijn honderdduizenden mensen op de vlucht en het is daarom lastig te bepalen welke grensovergangen het best begaanbaar zijn, zegt Guais. "We hebben al jarenlang mensen in Oekraïne en sinds kort ook in de omringende landen. We kijken nu hoe we personeel en apparatuur in de ergst getroffen gebieden kunnen krijgen."

En dat is nodig. De organisatie laat weten dat er in het oosten van Oekraïne weinig water, geen elektriciteit en gas is en dat in die regio sommige ziekenhuizen een tekort aan essentiële benodigdheden hebben, waaronder EHBO-kits. "Ondanks de vele risico's kunnen of willen veel ouderen hun huis niet verlaten of verhuizen naar andere delen van het land. Sommigen van hen kunnen nergens anders heen. Bij de grenscontroleposten tussen Oekraïne en Polen zien we mensen te voet, in auto's en in bussen oversteken; velen moe en uitgeput, sommigen met pasgeboren baby's."

Deze inwoner van de Oekraïense stad Cherson vertelt over de problemen: