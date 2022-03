Situatie Charkov: 'Boodschappen, telefoon opladen, en dan weer snel de kelder in'

En ze zegt dat er geholpen wordt. Binnenrijdende Russische wagens worden gefotografeerd en met locatie en al naar het Oekraïense leger gestuurd.

Zo min mogelijk beelden

Die foto's zijn speciaal voor het leger bedoeld, en niet voor het plaatsen op bijvoorbeeld sociale media of nieuwsmedia. Vandaar ook dat er in dit artikel geen persoonlijke foto's vanuit Charkov staan. "Op dit moment willen ze dat er zo min mogelijk beelden naar buiten komen." De burgemeester van Brovary, een stad in de buurt van Kiev, riep onder andere daartoe op. De voorbereidingen voor de verdediging zijn in volle gang, zei hij erbij.

Maar of het genoeg gaat zijn? De Russen zijn met veel. Hij vertelt dat de angst onder de Oekraïense bevolking bestaat dat er nu vooral jonge soldaten naar voren geschoven worden om te kijken hoe het gaat. Het is afwachten of dat zo blijft.