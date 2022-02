'De Russen zullen oprukken, maar in een guerrillastrijd zijn ze niet goed'

Rusland zal waarschijnlijk snel oprukken in Oekraïne als Poetin het aantal troepen in het land opvoert, maar de stad Kiev innemen is nog niet zo snel gebeurd. Dat zegt Rob de Wijk, oprichter van The Hague Center for Strategic Studies.

Volgens De Wijk heeft president Vladimir Poetin in eerste instantie te weinig troepen ingezet. "Dat zal worden rechtgezet. Maar de Oekraïense bevolking is zich aan het opmaken voor een guerrillastrijd in de steden. En daar zijn de Russen niet zo goed in." Bombarderen? Onder de bevolking zijn al flink wat wapens verdeeld en veel mensen maken molotovcocktails. Wat Rusland mogelijk zou kunnen doen als het de steden niet snel inneemt, zegt De Wijk, is het bombarderen van bijvoorbeeld Kiev, zoals het in de jaren '90 deed met de stad Grozny. Lees ook: Vier dagen oorlog: 'Poetin heeft weerstand Oekraïne onderschat' De Wijk: "Maar het zou me niet verbazen als de Russische bevolking na zo'n bombardement zich dan écht tegen de leiders gaat keren, en ook voor topfunctionarissen kan dat een brug te ver zijn." Aan de andere kant is het ook onvoorspelbaar wat de Oekraïense president Volodimir Zelenski gaat doen. Hij gedraagt zich moedig, zegt De Wijk. "Ik heb daar grote bewondering voor, maar als Kiev wordt ingenomen, moet hij maken dat hij wegkomt. Dat overleeft hij waarschijnlijk niet en zijn volk heeft hem nodig." Lees ook: Van komiek tot oorlogspresident van Oekraïne: wie is Volodimir Zelenski? De spanningen lopen verder op, zoveel is duidelijk, en ook de houding van het Westen helpt daar volgens De Wijk niet bij. Hij fronst vooral zijn wenkbrauwen bij de openlijke communicatie van de wapenleveranties aan Oekraïne. "Normaal doe je dat onder de radar, en ben je open over de financiële sancties." Olie op het vuur Ook de mededelingen die Ursula von der Leyen (voorzitter van de Europese Commissie) deed over de toekomstige toetreding van Oekraïne bij de EU vond De Wijk opmerkelijk. "Het klinkt alsof dat nu gaat gebeuren, maar dat is natuurlijk niet zo. Maar het is wel weer olie op het vuur, met als gevolg dat Poetin nu de nucleaire wapens in staat van paraatheid brengt." Dit waren de woorden van Poetin met betrekking tot de nucleaire wapens: Bekijk deze video op RTL XL "Ik vind dat de Europeanen nogal ruig tekeergaan, en ik denk dat daar niet al te strategisch over is nagedacht", zegt De Wijk. Dat zegt hij vooral omdat er weinig achter zit. Duitsland heeft al laten weten dat er weinig van het eigen leger over is. Bondskanselier Scholz liet gisteren weten 100 miljard euro extra te investeren in defensie. 'Sluit niks meer uit' En dat terwijl de Verenigde Staten juist de-escaleren, zegt hij. "President Biden heeft bijvoorbeeld niet gezegd dat hij de kernwapens in paraatheid brengt." Met deze woorden gooide Ursula von der Leyen volgens De Wijk olie op het vuur: Bekijk deze video op RTL XL Maar gaat Poetin nucleaire wapens gebruiken? Die kans is niet heel groot. Maar De Wijk sluit op dit moment niets meer uit. "Ik dacht ook niet dat hij zo gek was om heel Oekraïne binnen te vallen. De risico's voor Poetin zijn gigantisch." Ook defensiespecialist Dick Zandee denkt niet dat de nucleaire bommen echt afgevuurd zullen worden. Maar: "Het kan dat als de inname niet snel lukt, je dan een scenario krijgt in Kiev met eindeloze bombardementen. Dat is realistischer."