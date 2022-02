Poetin zet nucleaire wapens op scherp: 'Kans klein dat hij ze gebruikt'

Poetin maakt zich zorgen over de extra wapenleveranties aan Oekraïne en vreest wellicht verdergaande betrokkenheid van de Verenigde Staten, zegt Zandee. "Er zijn pleidooien voor meer militaire hulp uit diverse westerse landen. We zitten nog maar in dag vier, en het succes van de Russische strijdkrachten blijft vooralsnog uit. Het zit echt tegen, in Kiev en in het Oosten ook."

Charkov lukt niet

De Russen vielen vandaag Charkov binnen, maar de inname van die stad lijkt ook te mislukken. Zandee: "Het dreigt dus een langdurig scenario te worden. Het zou ook kunnen dat de weerstand toeneemt onder de Russische militaire leiding. Poetin heeft succes nodig en wordt na vier dagen keiharde gevechten al een beetje een kat in het nauw."

Dit dreigement is gericht op de Amerikanen, zegt Zandee. Dat Poetin de wapens écht gaat gebruiken is onwaarschijnlijk, denkt hij, maar: "Het kan dat als de inname niet snel lukt, je dan een scenario krijgt in Kiev met eindeloze bombardementen. Dat is realistischer."