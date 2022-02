Nederlandse Chris ontvlucht Kiev, Bart blijft achter: 'We staan er alleen voor'

Een zenuwslopende situatie. "Er wordt gezegd dat we kalm moeten blijven, maar dat is heel lastig", zegt hij met trillende stem. Hij verwacht dat de komende dagen spannend blijven. "Het ligt er maar net aan hoe snel Poetin president Volodymyr Zelensky te pakken heeft. Dan zal er een marionet aan de macht komen, maar het is nog de vraag wat de Oekraïners dan gaan doen. Het zal een slachtpartij worden als ze met elkaar gaan vechten. Dan krijg je echt een vieze oorlog."

Muurvast

Ook Chris heeft vannacht met zijn vrouw en kinderen in een schuilkelder gezeten. Maar het werd ze te heet onder de voeten. "Rond 4.00 uur vannacht hoorden we bommen, dicht bij het centrum. Toen zijn we opgestaan, hebben de kinderen aangekleed en zijn we in de auto gestapt."