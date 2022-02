Chris vluchtte met gezin naar schuilkelder bij Kiev: 'Ik zei direct dat we moesten gaan'

Van zijn vrouw hoorde hij intussen dat het vliegveld was ingenomen door de Russen.

Toch terug

Het leek even rustiger te worden. Ze wilden de nacht in de schuilkelder door gaan brengen, totdat vlak bij hun huis aan het einde van de middag weer bommen ontploften. Het gezin voelde zich niet veilig meer en besloot terug te gaan naar het appartement in Kiev. "Dat is veiliger", laat Chris via een app weten. Wel vreest hij dat de Russen morgen in Kiev zijn. "Bij de ring zagen we soldaten staan."