Pinnen en weg: Oekraïners vluchten massaal na uitbreken oorlog

Door Russische bombardementen op Oekraïne zijn minstens zeven mensen gedood en zeker negen mensen gewond geraakt, zeggen de autoriteiten in Kiev. Het is de eerste bevestiging dat er doden zijn gevallen.

"Het getroffen gebied ligt voornamelijk bij een munitiemagazijn achter het vliegveld", vertelt Oxana Yakubina tegen RTL Nieuws. Ze woont in Kiev, ongeveer 12 kilometer van het centrum. "Voorlopig is het hier in wijk rustig, maar miljoenen mensen hebben de afgelopen dagen Kiev al verlaten."

Hamsteren

Vanochtend stond er een lange file voor haar appartement met mensen die proberen de stad uit te ontvluchten. "Toen ik vanmorgen mijn hond uitliet, zag ik lange rijen bij de supermarkten en geldautomaten. Veel mensen zijn aan het hamsteren geslagen en proberen hun geld van de bank te halen."

Toch denkt Yakubina dat ze voorlopig in Kiev blijft. Vrienden hebben geprobeerd haar te overtuigen om te vluchten. "Ik kan me bij hen op het platteland voegen, maar ik raak niet snel in paniek."