Verslaggever gaat viral: Philip bespreekt in zes talen conflict Rusland-Oekraïne

Crowther is sinds maart 2019 in dienst bij AP als tv- en radiojournalist, valt op zijn website te lezen. Hij doet verslag van grote evenementen over de hele wereld, zoals de G-20 top in Japan, de G7-top in het Verenigd Koninkrijk en de Olympische Spelen in Tokio.

Hij doet dit onder meer voor de nieuwszenders Voice of America, Euronews en TRT World, evenals voor nationale omroepen in Australië, Nieuw-Zeeland, Frankrijk, België, Duitsland, Zwitserland, Luxemburg, Zuid-Korea, Canada en de Verenigde Staten.

'Meer dan indrukwekkend'

De video op Twitter is miljoenen keren bekeken, krijgt tienduizenden likes en duizenden retweets. "Dit is meer dan indrukwekkend. Als moedertaalspreker van twee van die talen zijn je accenten A+", zegt een vrouw.

Andere reacties: "Heel indrukwekkend, meneer! En je Braziliaans-Portugese accent is perfect", "een superman-achtige uitvoering", én "verbluffend. Dit is zo indrukwekkend."