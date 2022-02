Wat is de Donbas-regio precies, en welk deel erkent Poetin als onafhankelijk?

De hele regio Donbas is in totaal ruim 50.000 vierkante kilometer. Ter vergelijking: Nederland is ruim 40.000 vierkante kilometer groot. De grootste plaatsen in de regio hebben dezelfde namen als de provincies: Loehansk en Donetsk. Loehansk heeft bijna een half miljoen inwoners, Donetsk ruim een miljoen. Beide steden zijn in handen van de pro-Russische rebellen. In het zuiden van de provincie Donetsk ligt Marioepol, met zo'n half miljoen inwoners. Die stad is in handen van Oekraïne.

Protesten in 2014 en MH17

Oekraïne is al sinds 2014 in conflict met Rusland. In februari van dat jaar waren er grote pro-Europa protesten op het Maidanplein in de hoofdstad Kiev. Als reactie hierop annexeerde Rusland het Oekraïense schiereiland de Krim. Sindsdien woedt ook een sluimerende oorlog in Oost-Oekraïne, waar pro-Russische separatisten, gesteund door Rusland, vechten tegen het Oekraïense leger.

In die periode werd ook vlucht MH17 neergehaald door Russische troepen. Het vliegtuig stortte neer nabij het plaatsje Hrabove, 50 kilometer van de Russische grens, gebied dat nu in handen is van de pro-Russische rebellen.

'Militaire voertuigen gespot'

De Russische president Vladimir Poetin heeft zijn leger nu de opdracht gegeven voor een zogenoemde 'vredesmissie' in Oost-Oekraïne. Rusland ziet Loehansk en Donetsk nu als onafhankelijke staten.