Bezoekers Plopsaland zitten uren vast op 32 meter hoogte, reddingsactie bezig

De attractie 'Ride to Happiness' werd in 2021 geopend. Bezoekers worden twee keer gekatapulteerd naar een snelheid van 90 kilometer per uur en gaan hierbij vijf keer over de kop.

Harde wind

De CEO van het park zegt tegen VTM dat de attractie na de lancering is stilgevallen. Het is nog niet duidelijk wat de precieze oorzaak is. "Alles is er nu op gericht om de bezoekers te bevrijden." Was het wel verantwoord om de attractie te openen bij harde wind? "Deze attractie heeft een windmeter, we volgen de handleiding", reageert de directeur.

Plopsaland ligt in de Belgische gemeente De Panne en is populair onder Nederlandse bezoekers.