Sofia is eerste Victoria's Secret-model met down: 'Ieder mens heeft zijn talent'

Sofia is sinds deze week te zien in de Love Cloud-campagne van 's werelds bekendste lingeriemerk. Ze poseert in de gloednieuwe bh's en slipjes en paradeert over de catwalk naast de andere Victoria's Secret-modellen. In februari 2020 debuteerde Sofia als model bij de New York Fashion Week. Ze zei toen dat mensen de komende jaren meer van haar zouden kunnen zien en dat elke droom mogelijk is als je er maar in gelooft.

Volgens De Graaf zijn er in ons land een paar modellenbureaus die inclusiviteit en diversiteit willen vergroten en ook modellen met bijvoorbeeld het downsyndroom aannemen. RTL Nieuws interviewde eerder Milou, de tiener werkt momenteel hard aan haar modellencarrière die per toeval startte in een Facebookgroep voor ouders met kinderen met het downsyndroom.