Code oranje morgen ook in België en Frankrijk, zelfs code rood in Engeland

Net als in Nederland is in delen van België en Frankrijk voor morgen code oranje afgekondigd wegens storm Eunice. De storm kan voor rukwinden van ruim 140 kilometer per uur zorgen. Mogelijk wordt in het westen van Vlaanderen nog opgeschaald naar code rood. In het Verenigd Koninkrijk is dat laatste al het geval.

In Frankrijk geldt de waarschuwing voor vier regio's langs de kust. In een groot deel van het land is code geel afgekondigd. De Franse weerdienst Météo France waarschuwt voor verstoord vlieg- en treinverkeer en ook kan er volgens de dienst schade aan stroomleidingen ontstaan. Code rood in Verenigd Koninkrijk In België is code oranje afgekondigd voor het grootste deel van Vlaanderen. In de rest van het land geldt code geel. Het Koninklijk Meteorologisch Instituut (KMI) waarschuwt voor 'aanzienlijke' schade. Ook kan het verkeer 'ernstig gestoord' worden. De provincie Vlaams-Brabant sluit vrijdag alle provinciale parken. In bijvoorbeeld Antwerpen en Brussel gaan parken en begraafplaatsen op slot. Lees ook: Storm na storm na storm: waarom we in een bijzondere weersituatie zitten Ook in Nederland geldt vrijdag code oranje voor storm Eunice. Vanaf 14.00 uur ligt het treinverkeer hier stil. In delen van het Verenigd Koninkrijk is een zeldzame code rood afgegeven. Dat gebeurde voor een deel van Wales en het zuidwesten van Engeland. Rondvliegend puin De Britse weerdienst waarschuwt voor onder meer rondvliegend puin 'met gevaar voor het leven', stroomuitval, afsluitingen op de weg en problemen in het openbaar vervoer. Vandaag was er ook al flinke schade door storm Dudley, zo zie je in de video hieronder. Maar morgen kan het weleens een stuk erger zijn. Bekijk deze video op RTL XL Vooral bomen moesten het ontgelden.