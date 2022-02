Haai bijt zwemmer dood op klaarlichte dag in zee bij Sydney

Volgens een andere omstander, die zijn verhaal deed tegen het Australische 9News, zou het gaan om een grote witte haai van zo'n 4,5 meter lang. "We hoorden een schreeuw en draaiden ons toen om. Het leek alsof er een auto in het water was geland, zo'n grote plons zagen we. Er was daarna overal bloed."

'Dit is huiveringwekkend'

De burgemeester van Randwick, waar het gebeurde, zei dat de gemeenschap in shock is. "De kust is de achtertuin van onze gemeenschap. Het is normaal gesproken een rustige, mooie plek, waar gezinnen genieten van de zee. Iemand op deze manier verliezen is huiveringwekkend."

Volgens de krant The Sydney Morning Herald is het bijna zestig jaar geleden dat er iets soortgelijks gebeurde in Sydney. In 1963 kwam er een 32-jarige vrouw om het leven door een walvishaai.

Stranden gesloten

Verschillende stranden in de omgeving zijn voorlopig gesloten door de aanval. Er wordt onderzocht waar de haai op dit moment is, om verder leed te voorkomen.