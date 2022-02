Vermist Amerikaans meisje na twee jaar levend teruggevonden in geheime ruimte onder trap

Het meisje werd in 2019 als vermist opgegeven, ze was toen vier jaar oud. De autoriteiten denken dat ze is meegenomen door haar biologische ouders, die echter niet meer voor haar mochten zorgen. De man en vrouw waren al eerder verdacht van ontvoering van het kind. Ze zijn aangehouden.

Het meisje is in goede gezondheid aangetroffen, melden Amerikaanse media. Ze is overdragen aan haar wettelijke voogd en haar oudere zus.