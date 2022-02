Belgische dakloze in brand gestoken door man die gevangenis net had verlaten

Er heeft zich een gruwelijk tafereel afgespeeld op het station van Brussel dat is vastgelegd door bewakingscamera's. Een dakloze man is in de nacht van vrijdag op zaterdag in brand gestoken terwijl hij rustig lag te slapen. Niet veel later kon er een verdachte worden aangehouden. Het zou gaan om een man die na acht maanden gevangenisstraf net was vrijgelaten.

Het gebeurde rond 3.30 uur op het station Brussel Zuid. Kort daarvoor zou de verdachte de dakloze man hebben bedekt met kranten. Daarna stak hij de dakloze in brand met een aansteker, schrijft het Belgische Sudinfo. Kritieke toestand De politie en ambulance kwamen snel ter plaatse en het slachtoffer werd in kritieke toestand overgebracht naar het brandwondencentrum. Hij zou vooral op zijn rug zwaar verbrand zijn. Lees ook: Jesse (5) overleed in spoortunnel Antwerpen, vader Sedia doet verhaal In de buurt van het station kon kort na het incident een verdachte worden aangehouden. Het zou gaan om een 34-jarige man die dezelfde dag nog was vrijgelaten na een gevangenisstraf van acht maanden voor verschillende diefstallen. 'Dakloze man opwarmen' De verdachte en ook de dakloze man zijn beide van Poolse afkomst. Volgens het Belgische RTL info zouden de twee elkaar vlak voor het incident hebben ontmoet en samen alcohol hebben gedronken. De verdachte zou volgens Belgische media later de dakloze man in brand hebben gestoken om 'hem om te warmen'.