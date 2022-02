Jesse (5) overleed in spoortunnel Antwerpen, vader Sedia doet verhaal

Ajai ging meteen naar Jesse op zoek, waarbij ze ook voorbijgangers en een politieagent vroeg om mee te helpen. Niemand kon hem vinden, tot een treinbestuurder zo'n twee uur later de jongen terugvond in een treintunnel van het station in Antwerpen. Hulp mocht toen al niet meer baten.

Vader Sedia vraagt zich in de krant hardop af: "Waarom is Jesse vertrokken? Hij hield enorm van treinen. Wilde hij daarom terug naar het station?"

Jesse op camerabeelden te zien

Gisteren liet de politie in Antwerpen al weten dat ze camerabeelden hadden gevonden waarbij ze zagen hoe Jesse in zijn eentje het station binnenwandelde en via een perron de tunnel inliep. Ook de aanrijding zelf zou daarna te zien zijn geweest.