Wereld houdt adem in bij reddingsoperatie Rayan uit diepe put: 'Elke centimeter telt'

Rayan viel dinsdag per ongeluk in het gat toen zijn vader de waterput aan het repareren was. De zaak doet Eskes denken aan het drama met Thaise voetballers die in 2018 zeventien dagen en nachten vastzaten in ondergelopen grot. Zij werden gedrogeerd om rustig te blijven.

Koud, maar genoeg zuurstof

Rayan krijgt van reddingswerkers extra zuurstof, maar 'in principe is er al voldoende', zegt speleoloog Eskes. "Het gat is smal, maar staat in verbinding met de buitenlucht dus kan er genoeg zuurstof naar binnen."

Het kan op die diepte wel vrij koud zijn. "De temperatuur in de grond is stabieler dan boven de aarde. Het is een gemiddelde van het klimaat door het jaar heen. Ik denk zo'n graad of 13. Het is een waterput dus het zal er vochtig zijn."