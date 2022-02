Marokkaans jongetje Rayan (5) na dagen uit put gehaald

Op videobeelden was eerder te zien dat Rayan nog in leven was. De reddingswerkers lieten eerder een camera zakken om de gezondheid van de jongen te controleren. Op beelden van Rayan was te zien dat de jongen ademde en bewoog.

Heel voorzichtig

De 5-jarige Rayan zat sinds dinsdag vast op zo'n 32 meter diepte. Hij viel toen in de put in de noordelijke provincie Chefchaouen. Reddingswerkers werkten dag en nacht door om de kleuter te ontzetten.

Ze hebben een enorm gat gegraven naast de put en maakten vervolgens een tunnel naar de plek waar hij vastzat. De reddingswerkers konden niet afdalen via de schacht waar Rayan in viel, omdat die te smal is. Daarom is het jongetje via de zijkant bevrijd.