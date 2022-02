Redding Marokkaanse Rayan (5) in beeld: hulpdiensten in de buurt

Nog enkele meters zijn reddingswerkers verwijderd van het Marokkaanse jongetje Rayan (5). Hij zit al dagen in een put in het dorp Bad Berred in het noorden van het land. Het lot van het jongetje houdt momenteel heel het Noord-Afrikaanse land in spanning.

De verwachting is dat het jongetje 'in de komende uren' gered zou kunnen worden.