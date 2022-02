Marokko leeft mee met kleuter (5) die vastzit in 32 meter diepe put

Marokko leeft mee met de 5-jarige Rayan, die volgens plaatselijke media al zo'n twee dagen vastzit in een 32 meter diepe put in zijn dorp Bab Berred. Een grote reddingsoperatie is op touw gezet om het jongetje uit de put te halen.

De Marokkaanse regering zei vanmiddag mee te leven met de ouders. Een regeringswoordvoerder benadrukte dat onvermoeibaar wordt doorgewerkt om het kind te redden. Bulldozers De autoriteiten hebben onder meer bulldozers ingezet om het jongetje te redden. Ze graven een gat dat parallel loopt aan de put. Eerdere pogingen om Rayan uit het gat te halen, leverden niets op. Reddingswerkers kunnen niet zomaar afdalen in de put omdat die te smal zou zijn. Op beelden die zijn gemaakt met een camera in de put zou te zien zijn dat hij verwondingen aan zijn hoofd heeft opgelopen. Water en zuurstof Het zou nog wel zijn gelukt om water en zuurstof bij het jongetje te krijgen. Ook buiten Marokko wordt meegeleefd met de kleuter. De Arabischtalige hashtag #RedRayan ging in de regio viral op Twitter. Omwonenden zijn opgeroepen op niet massaal naar de put te komen © AFP Omwonenden zijn opgeroepen op niet massaal naar de put te komen. Zo moet worden voorkomen dat omstanders de reddingswerkers in de weg lopen. Er zouden al hulpverleners klaarstaan om zich over het jongetje te ontfermen als die uit de put is gehaald.