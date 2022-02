Twee mannen verdacht van doodschieten Duitse agenten, dit weten we tot nu toe

Herdenking en doneeractie voor omgekomen agenten

De Duitse politiestichting Rijnland-Palts heeft een rekeningnummer geopend om de familieleden en collega's van de omgekomen agenten bij te staan en om zo 'het verdriet te kunnen verwerken'. Morgen worden in de protestante stadskerk van Kusel de twee agenten herdacht tijdens een speciale herdenkingsdienst.

Het wordt ook steeds meer duidelijk wie de omgekomen agenten zijn. Het zou gaan om Alexander (29) en Yasmin (24). Het Duitse RTL sprak met vrienden van Alexander. Zo liet de voorzitter van zijn voetbalclub weten dat iedereen 'diep geschokt' is. Op de site van de club is onder meer te lezen: "De persoon met wie we speelden, we lachten en met wie we vrienden werden, is er niet meer..." En: "Uit het leven en uit ons midden gerukt, maar niet uit ons hart en niet uit ons team. Want hij zal bij ons zijn. In elke kleedkamer, tijdens elke wedstrijd en op elk veld."

De burgemeester van Freisen, Karl-Josef Scheer, sprak ook over Alexander tegenover de Duitse krant Bild: "Deze daad is niet onder woorden te brengen. Ik ken Alexander als voetballer, als een aardige jonge man. Hij kwam op voor onze rechtsstaat en is nu het slachtoffer geworden van zo'n gruwelijke daad. Dat is niet te begrijpen."