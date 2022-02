Rutte en Hoekstra in Kiev: 'Doen alles om conflict tot rust te brengen'

"Hierin staan we schouder aan schouder met Kiev. We hebben aan een stevig sanctiepakket gewerkt dat klaarligt op het moment dat het nodig is."

Daarbij moet vooral worden gedacht aan financiële steun, kennis en expertise voor cyberveiligheid en kogelvrije vesten. Van militaire steun is geen sprake, omdat Oekraïne geen lid is van de NAVO of de EU.

Eerste stop

De eerste stop vandaag was bij het kantoor van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE). Wat precies besproken wordt tijdens het bezoek, is niet van tevoren bekendgemaakt. Duidelijk is wel dat Rutte en Hoekstra op de hoogte zullen worden gebracht van de rol die de OVSE heeft gespeeld in het onderzoek naar het neerhalen van vlucht MH17. Ook worden ze ingelicht over de huidige situatie in het oosten van het land.