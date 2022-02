Duitse politie ontdekt wapenarsenaal na dood twee jonge agenten

De inval volgde op een fatale schietpartij in de buurt van Kusel. Daar werden in de nacht van zondag op maandag twee agenten van 24 en 29 jaar doodgeschoten terwijl ze een voertuig controleerden. Ze konden vlak voor hun dood nog via de radio doorgeven dat ze onder vuur lagen. Een van de omgekomen politiemensen zou ook nog hebben geschoten.

Stropers

De politie arresteerde diezelfde dag nog twee verdachten van 32 en 38 jaar. Het ging om stropers, bij wie in hun laadbak dood wild lag. De 38-jarige geldt als hoofdverdachte omdat zijn papieren waren achtergebleven op de plek van de schietpartij. De autoriteiten denken volgens ingewijden dat hij toegang had tot de wapens in Spiesen-Elversberg.