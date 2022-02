Leuk die Winterspelen, maar als we zo doorgaan kan het straks (bijna) nergens meer

Moeten we het dan maar hogerop zoeken in de toekomst? Immers: hoe hoger, hoe kouder. Sneeuw verzekerd. Bätzing is er fel op tegen: "Dat zou een catastrofale ontwikkeling zijn." Volgens hem zouden nu nog onaangeroerde gletsjers worden aangetast, met alle gevolgen van dien.

Helikopters en opslagruimtes vol sneeuw

Even terug naar de Spelen, want wie heeft opgelet ziet ook de laatste edities vreemde dingen gebeuren. In Vancouver in 2010 smolt de sneeuw weg tijdens de Winterspelen en werd er nieuwe sneeuw gebracht door helikopters. En in 2014 dacht het Russische Sotsji dat er misschien wel helemaal geen sneeuw zou vallen. Daarom werd er sneeuw opgeslagen van de vorige winter, om in nood te kunnen gebruiken.