Twee verdachten opgepakt na dodelijke schietpartij Duitsland

Kort na de schietpartij vanochtend in Kusel begon de politie een klopjacht met helikopters en honden. Automobilisten kregen het verzoek geen lifters op te pikken in het gebied.

Vlaggen halfstok

Wat er precies is gebeurd, is nog onduidelijk. De agenten waren bezig met een routinecontrole van verkeer. Voor hun dood konden de agenten via de radio nog melden dat ze werden beschoten. Daarvoor hadden ze nog doorgegeven dat ze een auto met dood wild in de achterbak uitvoeriger wilden inspecteren. De slachtoffers zijn een 24-jarige agente in opleiding en een 29-jarige politieman.

In onderstaande video zie je beelden van de plek waar het misging: