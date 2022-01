Franse 'seriemoordenaar' voor rechter wegens moord op 8-jarige

Nordahl Lelandais ontvoerde het 8-jarige meisje eind november 2017 in de nachtelijke uren van een groot trouwfeest in Le Pont-de-Beauvoisin, vlakbij Chambéry in de Franse Alpen. Heel Frankrijk was op zoek naar het vermiste kind tot de inmiddels verdachte Lelandais in februari 2018 bekende en de recherche naar de stoffelijke resten leidde.

'Geeft moord toe'

Vandaag, op de eerste dag van zijn proces, gaf Lelandais toe Maëlys te hebben vermoord, schrijft Le Monde. Ook verontschuldigde hij zich tegenover de familie van het meisje. "Ik wil mijn excuses aanbieden. Ik heb Maëlys vermoord, maar ik wilde haar niet vermoorden. Ik ga de feiten uitleggen tijdens de hoorzitting."

Tijdens deze eerste dag werden onder meer verschillende getuigen gehoord, onder wie de moeder van Lelandais. De 38-jarige voormalige militair werd zelf nog niet gehoord.

Geschilderd portret

De ouders van Maëlys namen een groot geschilderd portret mee van het meisje. "Het doel is dat Maëlys een plek krijgt in deze rechtszaal", zei de advocaat van de moeder van het kind.