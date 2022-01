Twee agenten doodgeschoten bij verkeerscontrole in Duitsland

De twee agenten, van 24 en 29 jaar, werden rond 04.20 uur vanochtend neergeschoten in het district Kusel, in het westen van Duitsland. Volgens verschillende Duitse media konden de agenten via de radio hun collega's nog alarmeren, maar kwam hulp te laat.

Weinig informatie

De politie laat weten dat er een grote zoektocht gaande is naar de daders, maar er is geen signalement en het is ook onduidelijk om wat voor vluchtvoertuig het gaat.

De politie heeft bewoners in de omgeving van het Duitse district gevraagd uit te kijken naar verdachte situaties en heeft geadviseerd geen lifters mee te nemen onderweg.