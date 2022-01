Stormvloed treft Duitse steden aan de kust, wijk in Hamburg onder water

De Duitse havenstad Hamburg is in de nacht van zaterdag op zondag getroffen door een stormvloed. Daardoor is een deel van de stadswijk Sankt Pauli onder water komen te staan.

Ook andere Duitse steden aan de kust hadden te maken met de stormvloed, zoals Bremen. Maar volgens een woordvoerder van het Duitse Federale Maritieme en Hydrografische Agentschap zijn die minder zwaar getroffen. Auto's te water Op de Hamburgse vismarkt raakten meerdere auto's beschadigd door de overstroming. Dat trok veel bekijks. Ook is in de haven van Hamburg een binnenvaartschip vast komen te zitten onder een brug over de Elbe. Voor zover bekend raakte niemand daarbij gewond, meldt het Duitse journaal Tagesschau. De hoogste stand van het water werd even na middernacht bereikt. Toen bereikte het hoogwater, opgestuwd door de storm Malik (in Duitsland Nadia genoemd), een stand van 2,84 meter boven normaal. Daarna zakte het waterpeil weer. Omgevallen bomen De hulpdiensten in het noorden van Duitsland moesten volgens het Duitse journaal honderden keren uitrukken vanwege bijvoorbeeld omgevallen bomen en weggewaaide dakpannen. Het treinverkeer was ernstig ontregeld. Lees ook: Nederland kan zich opmaken voor storm Corrie: 'Het wordt onstuimig' De storm heeft ook in Scandinavië voor problemen gezorgd en in het Verenigd Koninkrijk zijn door Malik zeker twee mensen om het leven gekomen. Corrie Ook in Nederland wordt het na vandaag stormachtig, vanwege de komst van storm Corrie.