Brug VS stort in kort voor bezoek Biden over infrastructuur

Een brug is ingestort in de Amerikaanse stad Pittsburgh, enkele uren voordat president Joe Biden de stad zou bezoeken voor gesprekken over infrastructuur. Volgens lokale media zijn er tien mensen lichtgewond geraakt. Het Witte Huis heeft nog niet gereageerd op het ongeval.

Op het moment van het incident waren er vier voertuigen, waaronder een stadsbus, op de brug. De oorzaak is nog onduidelijk. Volgens autoriteiten was er een sterke gaslucht in de omgeving te ruiken. Evacuatie Hulpdiensten hebben omwonenden geëvacueerd en vragen omstanders weg te blijven. Lokale media schrijven dat Biden tijdens zijn bezoek onder meer zou praten over zijn infrastructuurplan van 1,2 biljoen dollar. Met dat geld moeten bijvoorbeeld bruggen en wegen worden opgeknapt en betere internetverbindingen worden aangelegd.