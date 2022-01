Witte Huis heeft nieuwe bewoner: Willow de kat

Willow heeft in het Witte Huis 'veel ruimte om te ruiken en te ontdekken', zegt de woordvoerder van Jill Biden.

'Kat hoort bij Biden'

De kat maakte in 2020 veel indruk op haar toen het dier op een podium sprong tijdens de verkiezingscampagne en haar speech onderbrak. Toen de eigenaar van de poes de directe band zag tussen de twee, besefte die meteen 'dat Willow bij doctor Biden hoorde', aldus de woordvoerder.

In december verwelkomden de Bidens al een nieuwe hond in de familie, de Duitse herder Commander, die toen vier maanden oud was. Hun hond Champ stierf eerder vorig jaar. Major, een Duitse herder die de familie adopteerde voor de verhuizing naar het Witte Huis, is ergens anders ondergebracht na enkele bijtincidenten.