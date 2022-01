Zeker vier gewonden door schietpartij in Duitse collegezaal

De politie zegt geen reden te hebben om aan te nemen dat sprake was van meerdere daders. Toch wordt uit voorzorg de omgeving afgezocht van de collegezaal in de circa 160.000 inwoners tellende universiteitsstad, die in de zuidelijke deelstaat Baden-Württemberg ligt.

De politie heeft vanwege het incident speciale eenheden ingezet. De omgeving is afgezet. De universiteit zou studenten volgens Duitse media per mail hebben opgeroepen om weg te blijven.

Opgeschrikt door aanslagen

Duitsland is de afgelopen jaren herhaaldelijk opgeschrikt door aanslagen. Die waren doorgaans het werk van jihadisten of rechts-extremisten. Zo vielen in 2016 nog twaalf doden toen een moslimextremist inreed op een kerstmarkt in Berlijn. Hij gebruikte een vrachtwagen.

Schietpartijen op scholen of andere onderwijsinstellingen zijn in Duitsland een zeldzaamheid, maar ze komen wel voor. Zo opende een oud-scholier in 2009 het vuur in een school in Winnenden, een andere plaats in Baden-Württemberg. Meerdere scholieren en docenten kwamen om het leven.