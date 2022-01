NAVO stuurt versterking naar Oost-Europa om Rusland af te schrikken

Ambassadepersoneel mag weg

Ook Nederlands ambassadepersoneel in Kiev kan Oekraïne verlaten, mocht het dat willen. Dat heeft minister Hoekstra van Buitenlandse Zaken vanavond in Brussel bekendgemaakt. Eerder besloten het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten om een deel van het ambassadepersoneel en hun families terug te halen.

De Nederlandse ambassade in Kiev is relatief klein, met zo'n tien Nederlandse medewerkers. Lang niet zo groot als de Britse en Amerikaanse ambassades. Hoekstra ziet nu nog geen reden om de ambassade te ontruimen. Mochten personeel en eventuele familieleden toch naar huis willen dan is dat wel mogelijk, aldus de minister van Buitenlandse Zaken.

Hoekstra noemt een 'enorm dilemma'. "Je wilt aan de ene kant niet te vroeg weggaan. En aan de andere kant moet je er natuurlijk voor zorgen dat onze eigen mensen daar veilig zijn. We zitten daar bovenop. We hebben er uitgebreid contact over met onze Europese collega's." De minister zegt de situatie iedere paar uur opnieuw te bekijken.