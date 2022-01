Franse solo-roeier omgekomen op Atlantische Oceaan

De Franse avonturier Jean-Jacques Savin is omgekomen in een poging om in zijn eentje de Atlantische Oceaan over te roeien. "Helaas was de oceaan deze keer sterker dan onze vriend."

In een bericht op Facebook schrijft zijn supportteam dat de Portugese kustwacht de 75-jarige Savin zaterdag dood heeft aangetroffen in de kajuit van zijn roeiboot. Noodsignalen Savin vertrok op 1 januari in zijn 8 meter lange roeiboot l'Audacieux (de dappere) vanuit Sagres, in Portugal. Op de Azoren zou hij een tussenstop maken. Donderdag en vrijdag stuurde hij noodsignalen uit, waarna de kustwacht een zoektocht begon. Lees ook: 21-jarige Jasmine roeit Atlantische Oceaan over (als jongste vrouw ooit) Vrijdag lokaliseerden ze de roeiboot, die ondersteboven dreef in de buurt van de Azoren. Zaterdag lukte het een duiker om de kajuit binnen te gaan. Wat er precies is gebeurd, is onduidelijk. 2019 stak Savin, een oud-paratroeper en enthousiast triatleet, al eens de Atlantische Oceaan over dobberend in een houten vat. Die tocht duurde ruim vier maanden.