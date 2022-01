Man opgepakt voor geruchtmakende Franse Alpenmoorden waarbij gezin werd beschoten

In Frankrijk is een man aangehouden in de spraakmakende moordzaak waarbij in 2012 de ouders en oma van een Brits gezin en een Franse fietser werden doodgeschoten. De opgepakte man is in hechtenis geplaatst en wordt uitgebreid verhoord. Hij was al eens eerder aangehouden, maar werd toen weer vrijgelaten.

Toch is de man nu weer opgepakt. In zijn eerdere verklaring zaten volgens bronnen van justitie in Annecy gaten, melden Britse media. Ook wordt zijn alibi gecheckt. Er is niets bekendgemaakt over de leeftijd of woonplaats van de man. De Alpenmoorden, een schietpartij met 4 slachtoffers Tien jaar geleden werden in het gehucht Chevaline, ten zuiden van het Meer van Annecy, een 50-jarige Brit van Iraakse komaf, zijn vrouw en haar moeder doodgeschoten in hun auto. Hun twee dochters van 4 en 7 overleefden het bloedbad, dat sterk leek op een professionele afrekening. Een 45-jarige fietser die waarschijnlijk toevallig getuige was, werd ook vermoord. Onderzoek uitgebreid De 'Alpenmoordzaak' leek op de plank te belanden, maar de aanklager in Annecy zei onlangs dat het onderzoek nog altijd gaande is. Zo werd het onderzoek eind vorig jaar uitgebreid naar Irak. Lees ook: 7-jarig meisje Alpenmoorden praat met politie De onderzoekers hebben de autoriteiten van het Arabische land hulp gevraagd. Ze willen meer weten over de vader van de Brits-Iraakse man Saad al-Hilli, die samen met familieleden werd doodgeschoten. Huurmoordenaars uit Parijs Vorig jaar sprak de politie nog over een mogelijk verband met een bende huurmoordenaars in Parijs. In het huis van een van de bendeleden, een oud-politieman, werden kogels gevonden van hetzelfde kaliber als die in Annecy waren gebruikt. Dat zou erop kunnen wijzen dat de fietser het eigenlijke doelwit was, maar de toedracht van de viervoudige moord is nog altijd in nevelen gehuld. Luchtfoto van de plek waar het Britse gezin in de auto werd beschoten in Chevaline, in 2012. © News Licensing