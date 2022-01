Australische minister overweegt visum Djokovic in te trekken

Minister Hawke heeft vanuit zijn functie de bevoegdheid om het visum in te kunnen trekken. Zijn ministerie liet dinsdag aan Australische media weten dat Hawke "goed nadenkt over de zaak". Waarschijnlijk neemt de minister in de loop van deze week een besluit.

Intussen heeft de organisatie van de Australian Open zojuist de plaatsingslijst bekendgemaakt, met Novak Djokovic op nummer 1 bij de mannen. Zij gaan er dus vanuit dat de tennisser mag blijven.

Vraagtekens bij medische vrijstelling

De Australische autoriteiten trokken vorige week bij aankomst van Djokovic in Melbourne zijn visum in, omdat de Servische tennisser niet zou kunnen bewijzen waarom hij een medische vrijstelling had gekregen om zonder coronavaccin het land in te komen.

Australië wilde de nummer 1 van de wereld het land uitzetten, maar Djokovic wist dat via een rechtszaak te voorkomen. Een rechter bepaalde maandag dat de 34-jarige Serviër aan de regels heeft voldaan en in Australië mag blijven. Djokovic kon zodoende het quarantainehotel verlaten waarin hij een aantal dagen opgesloten had gezeten en ging meteen de tennisbaan op.