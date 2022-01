Regering Kazachstan: 164 doden gevallen bij protesten afgelopen week

Volgens de autoriteiten in Kazachstan zijn er in de afgelopen week van onlusten en protesten 164 doden zijn gevallen. Ruim honderd doden vielen in de grootste stad van het land, Almaty. Het is onduidelijk hoeveel leden van veiligheidstroepen onder deze slachtoffers zijn.

In Kazachstan braken afgelopen week grootschalige rellen uit nadat de regering de brandstofprijzen had verhoogd. Bij de rellen zijn volgens de laatste meldingen meer dan 2200 gewonden gevallen. President: 'Het zijn terroristen en bandieten' President Kassym-Jomart Tokajev stelt dat hij de toestand weer onder controle heeft. Dat is mede te danken aan Rusland, dat snel militairen stuurde onder meer om de luchthaven van Almaty te heroveren op betogers. Tokajev stelt dat 'terroristen en bandieten' achter de onlusten zitten. Er zijn ruim 5000 mensen opgepakt naar aanleiding van de rellen. Lees ook: Ruim 5000 arrestaties na protesten in Kazachstan Ondertussen proberen de autoriteiten het gewone leven weer op gang te brengen. Het ministerie van Handel heeft volgens het Russische persbureau TASS zondag aangekondigd dat de levering van basisvoedsel aan afgelegen gebieden is veiliggesteld. Volgens het ministerie van Energie is de levering van brandstof en gas weer begonnen. Bekijk ook: tientallen doden bij protesten Kazachstan: 'Het schieten duurt soms uren' Bekijk deze video op RTL XL In deze video, die wij gisteren publiceerden, vertelt een journalist uit Kazachstan dat er steeds harder wordt ingegrepen: "Er worden veel doden gemeld, vooral burgerdoden".