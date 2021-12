Rusland zet leden Pussy Riot op lijst van 'buitenlandse agenten'

Nog zes andere mensen zijn op de lijst geplaatst. Het gaat onder meer om journalist Taisija Bekbulatova en satiricus Viktor Sjenderovitsj. "Deze mensen verspreiden systematisch materiaal naar een grote groep mensen, terwijl ze geld vanuit het buitenland krijgen", aldus de regering in een verklaring.

'Het land uit jagen'

Tolokonnikova reageerde in het Engels op Instagram door te zeggen dat 'de regering haar eigen reet kan labellen'. Sjenderovitsj zei in een radioprogramma dat de stap van de regering bedoeld is om hem het land uit te jagen.